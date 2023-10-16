Керівництву СБУ часів Януковича повідомили про підозру у «справах Майдану» — ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру 20 співробітників ФСБ РФ, зокрема колишнього керівника служби безпеки президента РФ Віктора Золотова, та керівництво Служби безпеки України часів президентства Віктора Януковича у зв'язку із злочинами під час Революції Гідності у Києві, повідомило ГБР.

«Співробітники ГБР у взаємодії із СБУ повідомили про підозру у пособництві у скоєнні державної зради керівникам СБУ часів Януковича, двадцяти співробітникам федеральної служби безпеки РФ під час подій Революції Гідності», — йдеться у повідомленні відомства у Телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією ГБР, серед підозрюваних — генерал армії Віктор Золотов — колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніх військ (нині — директор федеральної служби військ нацгвардії РФ), генерал-полковник Олексій Сєдов — начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, генерал-лейтенант Олексій Жало — заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ — начальник управління захисту конституційного устрою.

Також, зазначається в повідомленні, про підозру повідомлено генерал-майора Сергія Єгорова – першого заступника начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ, генерал-майора Володимира Павлика – першого заступника начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв'язків) ФСБ РФ .

Крім того, ГБР підозрює генерал-майора Андрія Яценка — колишнього співробітника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, зараз — заступника начальника управління ФСБ РФ у м. Москва.

«Також про підозру в держзраді повідомлено колишнього голову СБУ, його першого заступника – керівника Антитерористичного центру та начальника Департаменту захисту національної державності Служби часів Януковича», — інформують у ГБР.

У повідомленні зазначається, що екс-чиновники СБУ «за вказівкою російських кураторів, розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їхні ідеологічні переконання».

«Спільним рішенням керівництва СБУ та ФСБ РФ з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні знаходилася делегація з 20 співробітників російської спецслужби. Вони допомагали співробітникам СБУ у підготовці відеоматеріалів та публікацій для створення негативного образу учасників «Євромайдану» та представників опозиційних сил. За завданням керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокаційного змісту та спеціально створено ютуб-канал для їхнього поширення. Про розміщення цих відеофайлів співробітники СБУ прозвітували перед ФСБ РФ, надіславши їм посилання на опубліковані відеозаписи», — наголошується в повідомленні ГБР.

У відомстві уточнюють, що після того, як делегація ФСБ РФ залишила Україну, тодішнє керівництво СБУ «заднім числом» підписало документи нібито про їхнє запрошення як представників спецслужб у рамках Комісії з інформаційної безпеки при Раді керівників органів безпеки та спецслужб СНД.

«Таким чином, слідством встановлено та доведено вплив спецслужб РФ на колишнє керівництво СБУ з метою проведення підривної діяльності проти України», — резюмується у повідомленні.