У Запорізькій та Харківській областях повідомили про нові жертви обстрілів РФ

Кількість людей, які загинули внаслідок атаки військ РФ по Запоріжжі вночі, збільшилася до чотирьох. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.



«У процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Сил та витримки пережити таке страшне горе», — написав Куртєв у Telegram-каналі.



Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.



Як повідомлялося, у ніч на 18 листопада війська РФ завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий житловий будинок у центрі міста. Раніше було відомо про двох загиблих.



Водночас у Харківській області повідомили про трагічні наслідки обстрілу, який стався 15 жовтня. Число загиблих внаслідок російського удару по селищу Дружелюбівка Борівської громади Харківської області зросло з 2 до 3 осіб.



«Під завалами рятувальники виявили тіло Віктора Вікторовича Давидюка, 1992 року народження, сина загиблих тієї ж ночі Віктора та Алли Давидюк. Віктор приїхав до батьків напередодні, щоб допомогти по господарству… Але кривавий російський агресор безжально, миттєво обірвав життя батька, матері та сина», — повідомляє Борівська селищна рада.



Як повідомляється, у Віктора Давидюка залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.