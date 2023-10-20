Російська армія обстріляла три населені пункти Донецької області

Минулої доби, 19 жовтня, росіяни вбили одного жителя Донбасу — у Білій Горі. Про це йдеться у звіті Донецької ОДА.



Ще двоє людей в області за добу отримали поранення: один був поранений в Очеретиному, друга людина потрапила під обстріл у Часовому Яру. З моменту повномасштабного вторгнення на Донеччині вже вбито 1744 та поранено 4264 місцевих жителів.

Результат обстрілів росіян Донецької області. Фото: Донецька ОДА

Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи. Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, російські окупаційні війська завдали авіаудару по Херсонській області. Поранення отримали дві особи.