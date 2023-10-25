Живуть у підвалах, рятують господарів та проводжають їдучих: історії собак у прифронтовій Авдіївці

У поліції Донецької області показали бездомних собак, які зараз живуть у прифронтовій Авдіївці. Правоохоронці розповіли три маленькі історії про чотирилапі.



Перша про пса, який вижив під час прильоту російського снаряда до п'ятиповерхівки. Раніше він мешкав тут у підвалі з людьми. Але вони поїхали, і тепер він лишився сам. Іноді місцеві його підгодовують.

На другій фотографії – момент прощання. Собака під обстрілом проводить людей, які вже стали рідними, в евакуацію.

А цей пес покидає будинок разом із своїм господарем.

«Мій талісманчик», — каже чоловік похилого віку, притискаючи до грудей собаку. Пес урятував йому життя. За мить до прильоту собака відчула небезпеку і повела господаря до підвалу.