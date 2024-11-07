Масове отруєння працівників авіазаводу зафіксовано у Росії

На російському авіазаводі сталося масове отруєння працівників

Через спалах норовірусної інфекції на підприємстві ОДК-Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання («ОДК-УМПО») у Башкирії постраждали щонайменше 20 осіб — переважно персонал харчоблоку. Про це повідомляє видання ASTRA.

Осередками інфекції стали їдальня та буфети.

За фактом масового отруєння Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

За даними МОЗ Башкирії, госпіталізовано 14 осіб — їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

«ОДК-УМПО» займається розробкою, виробництвом та ремонтом авіаційних двигунів. Також завод виробляє газоперекачувальні агрегати, розробляє та ремонтує вертолітну техніку.