Російські БпЛА атакували Київ: горять багатоповерхівка та СТО

Дрони РФ атакували Київ, горять багатоповерхівка і СТО. Фото: ДСНС Києва

Сьогодні вночі російські БпЛА атакували столицю України, пошкодивши багатоповерхівки, СТО та нежитлові приміщення у Києві. Про це написав мер Києва Віталій Кличко.



Попередньо до ранку вже стало відомо, що після роботи ППО безпілотники РФ впали у чотирьох районах: у Голосіївському районі, на Печерську, в Оболонському та Подільському районах.



У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджено вікна в деяких квартирах житлового будинку.

Дрони РФ атакували Київ, горять багатоповерхівка та СТО. Фото: ДСНС Києва

«У місці поряд, де знаходяться гаражі, палає приміщення СТО, працюють пожежники. До медиків там ніхто не звертався», - заявив мер міста.



За словами Кличка, у Печерському районі горять верхні поверхи багатоповерхівки. Пізніше він розповів, що людей із багатоповерхівки у Печерському районі довелося евакуювати. Внаслідок падіння уламків БпЛА, спалах стався на 33-му (технічному) поверсі.

Дрони РФ атакували Київ, горять багатоповерхівка та СТО. Фото: ДСНС Києва

«Місто організувало для мешканців 2 автобуси. До медиків ніхто поки що не звертався. Ще за однією адресою внаслідок атаки палає нежитлове приміщення. В Оболонському районі — спалах на верхніх поверхах бізнес-центру. У Подільському районі палає, попередньо, двоповерховий приватний будинок», – додав Кличко.



У ДСНС Києва підтвердили, що на місці події працюють 47 пожежників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Нагадаємо, вночі Російський дрон пошкодив житлову квартиру у Києві.