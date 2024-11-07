У Покровській громаді російський дрон влучив в машину рятувальників

6 листопада у Покровській громаді Донецької області під російський обстріл ледь не потрапила бригада рятувальників, дрон упав поряд з автомобілем ДСНС. Ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 09:00 під час локалізації пожежі в одному з приватних будинків селища Шевченко стався обстріл з боку російських військ з FPV-дрону поруч з службовим автомобілем ДСНС», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що особовий склад не постраждав, техніка рятувальників пошкоджень не отримала.



Крім того, того ж дня о 14:45 дрон влучив у вантажний автомобіль, який рухався автошляхом від селища Шевченко у напрямку села Новотроїцьке.



Також о 16:30 під ударом опинилося селище Леонтовичи, внаслідок чого пошкоджено господарську споруду, паркан, вікна приватного будинку.



У Покровській МВА уточнили, що близько 23.00 російські війська здійснили обстріл села Даченське. Зруйновано близько 20 приватних домогосподарств.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 6 листопада, атакувала село Сухі Яли Покровського району Донецької області. Внаслідок атак одна людина постраждала.