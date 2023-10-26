ЗМІ знайшли зв'язок між заступником глави Нацполіції та кримінальним російським авторитетом

Дружина глави Нацполіції Дмитра Тишлека влітку цього року мала російський паспорт, а сам він користується нерухомістю та автомобілем родини партнера глави ростовського кримінального угруповання, йдеться в розслідуванні Bihus.Info.



Повідомляється, що родина дружини Олександри Балакай на початку 2000-х років переїхала до Ростовської області РФ і отримала російське громадянство. При цьому російський паспорт самої Олександри залишався чинним на літо цього року.



Теща Тишлека Марія Балакай до повномасштабного вторгнення відвідувала Тишлека в Україні. Влітку 2018 року на неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК «Новопечерські Липки» в Києві.



Відразу після цього вона виписала довіреність на дочку, передавши право розпоряджатися нерухомістю їй і повернулася до Росії.



Водночас переїхавши до столиці у 2019 році, Тишлек безплатно мешкав у квартирі на 140 кв.м. в елітному ЖК «Французький квартал» у центрі міста, яка належала Юрію Голіку, більше відомому як ідеолог проєкту «Велике будівництво».



За даними Bihus.Info, зараз із квартири Голіка Тишлек вже з'їхав. У вересні-жовтні цього року було неодноразово помічено в одному з елітних котеджних містечок під Києвом. Зокрема, у будинку на 300 кв.м., записаному на жінку на ім'я Наталія Нечепоренко.



Також за даними джерел журналістів, навесні минулого року Тишлек виїжджав за кордон машиною чоловіка Наталії Нечепоренко Віталія, а навесні цього року Нечепоренко виписував на Тишлека довіреності. За пів року після цього на Наталю Нечепоренко і оформили будинок.



Повідомляється, що Віталій Нечепоренко має частку, а саме 25% у ТОВ «Еліт лото», де таку ж частку має Андріан Родін, він же Андрій Іманалі, він же «Напівзвір» — ростовський кримінальний авторитет.



«Іманалі прославився на початку 2000-х років як один із лідерів ростовського "ОПГ "Сільмаш". Тоді його оголосили в розшук, спочатку федеральний, а потім і міжнародний, за підозрою в викраденні людей. Знайшли в Києві і вирушили назад до Росії, де Іманалі засудили до 7 років ув'язнення», — йдеться у розслідуванні.



У текстовому коментарі Bihus.Info Тишлек спростував інформацію журналістів і заявив, що «зараз орендує квартиру, у будинку проживав тимчасово, Нечепоренко — його близькі друзі, дружина має український паспорт, а у справи тещі він не втручається».