В Україні відновили 421 медзаклад, який зруйнувала Росія — МОЗ

За понад півтора року повномасштабної війни Росія пошкодила 1468 об’єктів медичних закладів України, ще 193 було зруйновано вщент.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.



Зокрема, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Від початку війни окупанти також пошкодили 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищили 253 автомобілі та захопили 125 автівок «екстренки».



Станом на початок листопада 2023 року повністю відновили 421 медзаклад, ще 413 об’єктів відновлені частково. Найбільше відновлених медзакладів наразі на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.



Нагадаємо, у Слов'янську на Донеччині стартував ремонт амбулаторії №7, яка торік була пошкоджена через обстріл з боку російських окупантів.