У Слов`янську розпочали ремонт амбулаторії: будівля постраждала від російської атаки

У Слов'янську на Донеччині стартував ремонт амбулаторії №7, яка торік була пошкоджена через обстріл з боку російських окупантів. Про це розповів начальник міської воєнної адміністрації Слов'янська Вадим Лях.



«Почалися ремонтні роботи амбулаторії №7, що знаходиться у мкр-ні Хімік. Будівля медустанови сильно постраждала від обстрілу минулого літа», — повідомив він.



За словами Ляха, кошти на ремонт амбулаторії виділили державний та місцевий бюджети на основі співфінансування.





Нагадаємо, благодійники передали єдиному перинатальному центру на Донеччині новітнє медичне обладнання.