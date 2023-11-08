«ДНР»: в окупованому Донецьку під час обстрілу п`ятеро людей загинуло та 25 поранено

Так званий мер тимчасового окупованого Росією Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що 7 листопада місто зазнало обстрілу. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули, ще 25 цивільних отримали поранення. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



«Внаслідок вчорашнього обстрілу Ворошиловського району на вул. Челюскінців загинули 5 людей: чоловіки 1964 р. н. (водій машини швидкої допомоги, помер у лікарні) та 1994 р. н. (помер дорогою до лікарні), а також 3 жінки (співробітниці управління праці та соціального захисту Ворошиловського району)», — повідомив він.



Також, за його інформацією, у двох районах міста 25 місцевих жителів травмовано.



У Ворошиловському районі на вул. Челюскінців поранення отримали: чоловіки 1998 р. н. (водій швидкої допомоги), 1961, 1983 р. н.; жінки 1955, 1961, 1961, 1969, 1972, 1975, 1976, 1977, 1982, 1987, 1995, 1999, 2000, 2006 р. н., а також жінка, її анкетні дані встановлюються..



У Ворошиловському районі по пр. Загиблих Комунарів у маршрутному таксі 20а поранено 5 осіб: 1 чоловік та 4 жінки, їх анкетні дані уточнюються.



У Будьоновському районі на вул. Багратіона поранено чоловіків 1954 і 1985 р. н.



Нагадаємо, у Донецьку троє чоловіків отримали поранення через те, що в одному з районів було скинуто вибухонебезпечний предмет.