Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України

Служба безпеки зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича, який переховується в Росії та працює на ФСБ. Про це повідомили у СБУ.



Ексчиновник причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь РФ.



Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, зокрема Нестора Шуфрича, який підозрюється у державній зраді.

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимир Сівкович. Фото: СБУ

Саме він був одним з основних «спікерів», який за координації Сівковича оприлюднив кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.



«Встановлено, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці. Таким чином кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення рф та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами», - зазначили у службі безпеки.



Аби уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану, Сівкович поїхав до Москви, де почав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.



Це одне з пріоритетних завдань, яке він виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сівковіча про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).



Нагадаємо, що раніше за матеріалами української спецслужби та ДБР його дії були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪ ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

▪ ч. 1 ст. 111 (державна зрада).



Оскільки Сівкович ховається на території Росії, продовжуються комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.



Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох українських політиків, пов'язаних із «шкідливою зовнішньою діяльністю Росії».