В Офісі президента впевнені, що аеропорт «Бориспіль» незабаром почне працювати

Глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що незабаром аеропорт «Бориспіль» знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

За його словами, це повернення до елементів світу можливе тому, що Україна стала сильнішою.

«Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкту. Завдяки нашим Силам оборони та нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, незабаром стануть справжніми», — сказав Єрмак.