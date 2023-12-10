У Переїзному Донецької області загинула одна цивільна — ОВА

Внаслідок обстрілів Донецької області з боку російських окупантів одна людина у Переїзному загинула. Про це повідомив в. о. начальника ОВА Ігор Мороз.



«За 9 грудня стало відомо про одну людину, яка загинула раніше — у Переїзному», — написав він.



Минулої доби в області не було загиблих і поранених.



З початку повномасштабної війни внаслідок російської агресії загинули 1789 осіб, ще 4374 — отримали поранення.



Нагадаємо, російські військові 8 грудня обстріляли село Степногірськ Запорізької області, загинула 56-річна місцева мешканка, зруйновано адмінбудівлю та інші об'єкти інфраструктури населеного пункту.