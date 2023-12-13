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Землі, півпансіонату та машина за мільйон: Декларація майбутнього голови Донецької ОВА Філашкіна

Оновлено
13 грудня 2023, 13:28

Землі, півпансіонату та машина за мільйон: Декларація майбутнього голови Донецької ОВА Філашкіна

Вадим Філашкін Фото: Донецька ОВА Вадим Філашкін Фото: Донецька ОВА

Учора, 12 грудня, Кабінет міністрів погодив призначення Вадима Філашкіна на посаду голови Донецької обласної військової адміністрації.

Тепер указ про призначення Філашкіна, який з 2019 року є заступником глави Донецької ОДА (ОВА), має підписати президент Володимир Зеленський.

У декларації за 2022 рік майбутній голова Донецької ОВА окреслив дохід у 1 640 302 гривень, з яких 193 363 – пенсія, а 4960 – соціальні виплати.

Згідно з декларацією, у 2022 році Філашкін мав 210 тисяч гривень і 42 тисячі доларів готівкою, а 1 061 887 гривень тримав на банківських рахунках, розміщених у «ПриватБанку» та «Ощадбанку».

Серед нерухомого майна чиновник зареєстрував: земельну ділянку площею 1100 м2 у Новій Одесі Миколаївської області, земельні ділянки площею 2 гектари у селі Ташине Миколаївської області та у Коблеві 420 м2, нежитлове приміщення (57 м2) у Коблеві.

Також він володіє 50% пансіонату «Чорне море» у селі Коблеве. І там же орендував земельну ділянку площею 1000 м2. Зареєстровано його у квартирі в Миколаєві, що належить його дружині Вікторії.

У власності Вадима Філашкіна є два автомобілі, які зареєстровані на його дружину. Це Lexus LS460 2008 року випуску та Toyota RAV-4 HYBRID 2021 року випуску та вартістю понад мільйон гривень.

Дружина посадовця Вікторія Філашкіна є підприємницею. Їй належить 75% у ТОВ «ВВ-КОМ», яке зареєстроване у Миколаєві.

За даними YouControl, основною діяльністю фірми зазначено «надання послуг перукарнями та салонами краси». Також за ТОВ «ВВ-КОМ» зазначено «надання в оренду інших машин, устатковання та товарів», «діяльність агентств з працевлаштування», «надання інших допоміжних комерційних послуг» та «консультації з питань комерційної діяльності та управління».

Дохід Вікторії Філашкіної від підприємницької діяльності за 2022 рік склав 1 мільйон 475 тисяч гривень.

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