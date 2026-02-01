Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрон атакував автобус під Павлоградом, загинуло 15 шахтарів
01 лютого 2026, 18:11

У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського безпілотника загинули 15 людей, ще семеро отримали поранення. Удар припав поруч із службовим автобусом ДТЕК «Павлоградвугілля», який перевозив шахтарів на зміну.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, безпілотник вибухнув у безпосередній близькості від транспорту з людьми.

«Ворог влучив БПЛА поруч із службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Додаткові подробиці озвучив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Він уточнив, що ціллю атаки стало вугледобувне підприємство, а також автобус, який здійснював позмінний трансфер шахтарів.

За його даними, російські війська застосували одразу чотири дрони-камікадзе типу «Шахед».

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що армія РФ завдала удару по пологовому будинку в Запоріжжі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

