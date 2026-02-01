«ПриватБанк» закрив відділення у Дружківці

Фото: «ПриватБанк»

ПриватБанк зупинив роботу відділення в Дружківці Донецької області через різке погіршення ситуації з безпекою. Про це йдеться в офіційному Facebook-акаунті фінансової установи.



У банку повідомили, що дрони та вибухи стали постійним тлом життя міста, а продовжувати роботу в таких умовах зараз надто небезпечно. Цього тижня російський дрон атакував автомобіль газової служби — загинули фахівці, які їхали на ремонт. У місті щодня проводиться евакуація цивільних.



Відділення у Дружківці працювало без перерв із початку повномасштабного вторгнення — навіть у період, коли 15 днів не було електрики. Робота тривала і після прильоту по будівлі: без опалення, світла та води. Офіс став місцем підтримки для мешканців, військових та людей з довколишніх сіл — тут можна було зарядити пристрої та зігрітися.



Команда із Дружківки продовжить роботу у Краматорську, за 20 км від міста. Там клієнти зможуть отримати усі банківські послуги. Загалом на Донеччині зараз працюють 11 відділень «ПриватБанку», зазначили у відомстві.

Нагадаємо, диспетчер Дружківської РЕМ повідомив про повне відключення міста Дружківка від електропостачання. Знеструмлення відбулося «у зв'язку з бойовими діями» і триватиме до усунення наслідків.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»