За добу на Донеччині загинули двоє мирних жителів, ще четверо поранені

За 1 лютого російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області — у Слов'янську та Олексієво-Дружківці. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Крім того, за добу в області поранень отримали ще чотири особи. В Олексієво-Дружківці внаслідок обстрілів армії РФ постраждали двоє цивільних, ще по одній людині було поранено у Слов'янську та Костянтинівці.



З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 3998 мирних жителів, ще 8836 осіб отримали поранення. У Донецькій ОВА уточнюють, що загальна статистика жертв наводиться без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, Росія в неділю, 1 лютого, завдала трьох ударів авіабомбами по Слов'янську.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»