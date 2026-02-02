РФ масовано обстріляла дронами Черкаську область, є постраждалі

Російська армія вночі 2 лютого масовано атакувала Черкаську область. Внаслідок атаки є поранені. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
«Фіксуємо падіння ворожих БПЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. В результаті виникли пожежі», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, є чотири травмовані.
На місці працюють усі необхідні служби.
Раніше ми писали, що в результаті ранкового авіаудару по Слов'янську, завданого трьома авіабомбами ФАБ-250, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
