Армія РФ завдала удару по пологовому будинку в Запоріжжі

Росія вдарила по пологовому будинку у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

Сьогодні, 1 лютого, російські дрони атакували медичний заклад у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа у гінекологічному відділенні, постраждали жінки під час огляду, повідомляє Запорізька ОВА.



Під ворожий удар потрапив 3-й пологовий будинок, розташований у Шевченківському районі міста.



За останніми даними, кількість постраждалих зросла до шести осіб. Серед поранених дві жінки, які перебували на плановому медичному огляді в момент російської атаки.



На другому поверсі будівлі, у приймальні гінекологічного відділення, виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Пошуково-рятувальні роботи завершено, інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, в неділю вранці армія РФ завдала авіаудару по Слов'янську.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»