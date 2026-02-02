Армія РФ просунулась у Запорізькій області

OSINT-проєкт DeepState поновив інтерактивну мапу бойових дій. За даними аналітиків, російські війська просунулися в Запорізькій області — в районах біля Добропілля (Гуляйпільський напрямок) та у Приморському (Василівський район).

Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Добропілля та у Приморському», — повідомили аналітики DeepState.



У DeepState наголошують, що у січні армія РФ окупувала близько 245 квадратних кілометрів української території. Цей показник майже вдвічі нижчий, ніж у грудні та листопаді минулого року, проте темпи наступальних дій залишаються високими.



Несподіваним фактом стало незначне зниження активності штурмів: лише на 4% порівняно з груднем. При цьому більшість військових відзначають, що січень все ж таки був відносно менш напруженим, ніж попередній місяць.

Основна концентрація атак припала на Покровський напрямок — тут зафіксовано 33% усіх штурмових дій, що робить цю ділянку головним напрямом удару противника.



На друге місце вийшов Гуляйпольський напрямок, де сталося 21% усіх атак, а інтенсивність штурмів зросла у 1,75 раза. Далі за рівнем активності йдуть Костянтинівський напрямок (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%).



Антирекорд зафіксовано на Слов'янському напрямку: де на 3% від загальної кількості штурмів на цю ділянку припадає майже 20% територіальних втрат.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що у Міньківці на Слов'янському напрямку російські підрозділи ведуть атаки на житлову забудову, намагаючись просунутися у бік центральної та північної частин населеного пункту.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»