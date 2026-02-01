Росія завдала три удари авіабомбами по Слов'янську

Ранковий удар по Слов'янську, зруйновано відділення «Нової пошти». Фото: Вадим Лях

Внаслідок ранкового авіаудару по Слов'янську, завданого трьома авіабомбами ФАБ-250, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.



Як повідомив начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях, пошкоджень зазнали 14 багатоквартирних будинків, три автомобілі, відділення «Нової пошти» та один коворкінг-центр.



Удару зазнали житлові квартали міста. Внаслідок атаки загинула 43-річна жінка — мешканка Краматорська, яка перебувала у Слов'янську в момент обстрілу. Крім того, одна місцева мешканка отримала поранення, їй надається медична допомога.



Інформація про наслідки удару уточнюється, на місці продовжують працювати екстрені служби.

Наслідки авіаційного удару по Слов'янську. Фото: Вадим Лях

Раніше «Новини Донбасу» писали про ранкову авіаційну атаку на Слов'янськ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»