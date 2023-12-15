Стали відомі потенційні суперники «Шахтаря» у раунді плей-офф Ліги Європи

Донецький «Шахтар» дізнався про всіх своїх потенційних суперників у плей-офф раунді Ліги Європи. «Гірники», які посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів, другу частину єврокубкового сезону проведуть у цьому турнірі.

Остаточний список учасників визначився після того, як напередодні завершився груповий етап Ліги Європи, за результатами якого стали відомі як команди, які гратимуть плей-офф раунді, так і 1/8 фіналу.

Список потенційних суперників «гірників» виглядає так: «Фрайбург» (Німеччина); «Марсель» (Франція); «Спарта Прага» (Чехія); «Спортінг» (Португалія); «Тулуза» (Франція); «Ренн» (Франція); «Рома» (Італія); «Карабах» (Азербайджан).

Жеребкування плей-офф раунду Ліги Європи сезону-2023/24 відбудеться у понеділок, 18 грудня.

Нагадаємо, 13 грудня донецький «Шахтар» програв португальському «Порту» у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Матч у Португалії завершився з рахунком 5:3.