Стали известны потенциальные соперники «Шахтера» в раунде плей-офф Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» узнал всех своих потенциальных соперников в плей-офф раунде Лиги Европы. «Горняки», занявшие третье место в своей группе Лиги чемпионов, вторую часть еврокубкового сезона проведут в этом турнире.

Окончательный список участников определился после того, как накануне завершился групповой этап Лиги Европы, по результатам которого стали известны команды, которые будут играть плей-офф раунде, так и 1/8 финала.

Список потенциальных соперников «горняков» выглядит следующим образом: «Фрайбург» (Германия); «Марсель» (Франция); «Спарта Прага» (Чехия); «Спортинг» (Португалия); «Тулуза» (Франция); «Ренн» (Франция); «Рома» (Италия); «Карабах» (Азербайджан).

Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы сезона-2023/24 состоится в понедельник, 18 декабря.

Напомним, 13 декабря донецкий «Шахтер» проиграл португальскому «Порту» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Португалии завершился со счетом 5:3.