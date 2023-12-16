Російські війська обстріляли місто Курахове: одна жінка поранена

Армія РФ обстріляла Курахове. Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні о 12:40 російські війська обстріляли місто Курахове. За попередніми даними, противник атакував населений пункт із використанням артилерії. Про це «Новинам Донбасу» повідомила пресофіцер Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва.



Від влучень снарядів пошкоджено фасади та вікна чотириповерхових багатоквартирних будинків, як мінімум 8 приватних домоволодінь та магазинів. На місці продовжують працювати правоохоронці.

Армія РФ обстріляла Курахове. Фото: Донецька обласна прокуратура

«Внаслідок обстрілу Курахового армією Росії легке осколкове поранення отримала 61-річна жінка. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни», - Анастасія Медведєва, пресофіцер Донецької обласної прокуратури.



Нагадаємо, російські окупанти атакували Курахове Донецької області вночі, 15 грудня. Внаслідок обстрілів є значні пошкодження.