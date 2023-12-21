Допомога окупантам: підозрюється протоієрей Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ МП

Прокуратура автономії повідомила про підозру протоієрею Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ МП. Його дії кваліфіковані як допомога державі-агресору.



«Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. З моменту окупації півострова у 2014 році протоієрей активно підтримує владу РФ на окупованих територіях України», - заявили в прокуратурі Автономної Республіки Крим та Севастополя.



Йдеться про те, що у 2022 році було створено так званий «Спеціальний гуманітарний центр Кримської митрополії», спрямований на підтримку російських військовослужбовців та «СВО», який очолив підозрюваний.



Він проповідує ідею «руського міру», протоієрей систематично організовує збори для російської армії, що воюють проти Сил оборони України.



«Священнослужитель» збирав засоби захисту, маскувальні сітки, військову форму, медикаменти, опалювальні прилади, харчові продукти, предмети гігієни тощо.



Він особисто брав участь у передачі зазначених речей армії РФ, неодноразово з'являючись із візитом на окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей.



Підозрюваний активно веде пропагандистську діяльність у соцмережах. А в листопаді 2023 року отримав медаль Міноборони РФ «За віру і служіння Батьківщині».



Він не єдиний служитель московського патріархату, який працює на окупанта. Раніше СБУ затримала церковну хористку та дружину настоятеля храму УПЦ МП, яка коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю.



Нагадаємо, що піп московського патріархату та ексскарбник Києво-Печерської Лаври допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.



І за матеріалами Служби безпеки України також засуджено митрополита Української православної церкви Московського патріархату — голову Тульчинської єпархії у Вінницькій області Іонафана.



Він привселюдно виправдовував російську збройну агресію проти України. А вже 30 листопада служба безпеки проводила слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври УПЦ МП у рамках кримінального провадження про причетність керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.