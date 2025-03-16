П'ять цивільних поранені за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок обстрілів на Донеччині за минулу добу, 15 березня, постраждали п'ятеро людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 15 березня росіяни поранили 5 жителів Донецької області: 3 у Багатирі, по 1 у Білицькому та Родинському», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3106 осіб, постраждали — 6833 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 14 березня поліція зафіксувала 3 292 російські удари по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.