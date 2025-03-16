Сили ППО збили над Україною 47 дронів

Окупаційні війська у ніч на 16 березня запустили по території України 90 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 47 БПЛА у дев'яти українських областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«У ніч на 16 березня 2025 року (з 18:30 15 березня) противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться в повідомленні.
Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили 47 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Крім того, 33 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Раніше ми писали, що внаслідок обстрілів на Донеччині за минулу добу, 15 березня, постраждали п'ятеро людей.
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