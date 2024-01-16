Обстріл Донеччини: за добу росіяни вбили одну людину, ще п`ять отримали поранення

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 15 січня, атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, також відомо про п'ятьох травмованих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 15 січня росіяни вбили 1 жителя області — в Красногорівці», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 5 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни в Донецькій області загинуло 1833 особи, ще 4482 — поранено. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, в окупованому Донецьку поранено мирного мешканця вдень 15 січня. В угрупуванні «ДНР» заявили, що мешканець Кіровського району отримав поранення внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотного літального апарату. Це сталося на вулиці Кірова.