У Ленінградській області РФ спалахнув термінал Морського торговельного порту: евакуйовано близько 150 осіб

У Ленінградській області РФ спалахнув термінал Морського торговельного порту. Фото: Baza

Сьогодні вночі, 21 січня, у Ленінградській області РФ спалахнув вугільний термінал Морського торговельного порту. З підприємства евакуювали близько 150 людей. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Зазначається, що незадовго до пожежі в Усть-Лузі жителі найближчих міст повідомляли про звуки безпілотників у небі, а потім пролунали вибухи.



Пізніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко написав, що постраждалих внаслідок пожежі на терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга немає.



У Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності.



Своєю чергою російський ресурс Фонтанка повідомив, що сили ППО незадовго до пожежі в Усть-Лузі засікли два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісепського району Ленобласті. Близько 3:20 атакували газосховище «Новатек».



Нагадаємо, 21 січня в російській Смоленській області працювала протиповітряна оборона. У міністерстві оборони РФ повідомили, що над регіоном збили три дрони.