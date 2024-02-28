Вплив Росії на сусідні країни знизився

Розвідка міноборони Великобританії провела аналіз відносин країн, що колись входили до СРСР, і дійшла висновку, що вплив Росії у них зменшився. Про це йдеться у соцмережі X (Twitter) оборонного відомства.



Британські аналітики зазначають, що країна-окупант продовжує бачити збереження свого впливу у цих країнах пріоритетом своєї зовнішньої політики, необхідний їй для внутрішньої безпеки та економічного процвітання.



«Нездатність РФ досягти прориву у війні поставила під питання її роль як гаранта безпеки в регіоні, а порушення суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку Росії», - йдеться у повідомленні.



На думку аналітиків британської розвідки, країни-сусіди РФ намагаються знизити свою залежність від Російської Федерації, убезпечивши себе економічно і політично.



Раніше з'явилася інформація, що Кремль готує жителів РФ до тривалої війни в Україні, а також зниження рівня їхнього життя.