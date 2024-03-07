У Селидівській громаді ліквідують наслідки сьогоднішньої атаки окупантів

У Селидівській громаді ліквідують наслідки чергової атаки окупантів. Фото: прес-служба Селидівської ГВА

У Селидівській громаді Донецької області оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків після чергової атаки російської армії. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків, вилетіло 168 вікон.



У відомстві зазначили, що працівники гуманітарного штабу видають мешканцям зруйнованих будинків будматеріали з резерву - OSB-листи, тарпаулін, плівку та рейки, а робітники КП «Комунальник м.Селідове» очищують віконні отвори.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ 7 березня атакувала Селидівську громаду з реактивної системи залпового вогню.