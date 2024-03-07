В Селидовской громаде ликвидируют последствия сегодняшней атаки оккупантов

В Селидовской громаде ликвидируют последствия очередной атаки оккупантов. Фото: пресс-служба Селидовской ГВА

В Селидовской громаде Донецкой области оперативно начали работы по ликвидации последствий после очередной атаки российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



В результате сегодняшнего российского обстрела повреждено семь многоэтажных жилых домов, у людей вылетело 168 окон.



В ведомстве отметили, что работники гуманитарного штаба выдают жителям разрушенных домов стройматериалы из резерва - OSB-листы, тарпаулин, пленку и рельсы, а рабочие КП «Коммунальник г.Селидово» очищают оконные проемы.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ 7 марта атаковала Селидовскую громаду из реактивной системы залпового огня.