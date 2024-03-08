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Головне за день: Вибух у Мелітополі. Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть

08 березня 2024, 23:32

Головне за день: Вибух у Мелітополі. Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть

Суспільство

 Українські жінки перебувають на передовій війні з Росією як військовослужбовицями, так і працюючи в правоохоронних органах, службах порятунку та в тилу. Станом на 2024 рік в українській армії перебуває близько 45 тисяч жінок-військових. Напередодні 8 березня «Новини Донбасу» вирішили поговорити про труднощі та позитивні моменти в їхній службі, про те, як робота на лінії фронту змінила їхнє життя, і чи є гендерна рівність в українському суспільстві. Подробиці – у нашому матеріалі.

Команда Save Ukraine повернула на підконтрольну Україні територію ще 10 дітей, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявив , що Росія з 2014 року видала на тимчасово окупованій території України понад 4 мільйони паспортів.

В Україні судитимуть російського окупанта, який розстріляв українського військовополоненого після штурму позицій ЗСУ. СБУ повідомила про підозру «штурмовику V», який убив військовополоненого воїна ЗСУ.

Бойові дії

 Журналісти «Російської служби Бі-бі-сі» та «Медіазони» встановили загибель 46678 російських військових в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

В окупованому Мелітополі стався вибух на складі з боєприпасами російської армії, стверджує голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Військовослужбовець РФ прикривався полоненим українським солдатом як живим щитом. На відповідні кадри звернув увагу експерт німецького видання Bild із аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. На записі російський десантник кладе дуло автомата на плече полоненого українця та стріляє у напрямку позицій ЗСУ через його спину. Як зазначає Рьопке, на більшості відео страт та інших військових злочинів ЗС РФ видно бійців ВДВ — елітних підрозділів російської армії. На думку експерта, це доводить, що розправи мають систематичний характер і схвалюються вищим командуванням.

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