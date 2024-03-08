Главное за день: Взрыв в Мелитополе. Оккупанта, который расстрелял пленного бойца ВСУ, будут судить

Общество



Украинские женщины находятся на передовой войны с Россией как в качестве военнослужащих, так и работая в правоохранительных органах, службах спасения и в тылу. По состоянию на 2024 год в украинской армии находится около 45 тысяч женщин-военных. В преддверии 8 марта «Новости Донбасса» решили поговорить о трудностях и положительных моментах в их службе, о том, как работа на линии фронта изменила их жизнь, и о том есть ли гендерное равенство в украинском обществе. Подробности — в нашем материале.



Команда Save Ukraine вернула на подконтрольную Украине территорию еще 10 детей, которые после полномасштабного вторжения России оказались в оккупации.



Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что Россия с 2014 года выдала на временно оккупированной территории Украины более 4 миллионов паспортов.



В Украине будут судить российского оккупанта, который расстрелял украинского военнопленного после штурма позиций ВСУ. СБУ сообщила о подозрении «штурмовику V», который убил военнопленного воина ВСУ.



Боевые действия



Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» установили гибель 46 678 российских военных в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.



В оккупированном Мелитополе произошел взрыв на складе с боеприпасами российской армии, утверждает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



Военнослужащий РФ прикрывался пленным украинским солдатом как живым щитом. На соответствующие кадры обратил внимание эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. На записи российский десантник кладёт дуло автомата на плечо пленного украинца и стреляет в направлении позиций ВСУ из-за его спины. Как отмечает Рёпке, на большинстве видео казней и других военных преступлений ВС РФ видны бойцы ВДВ — элитных подразделений российской армии. По мнению эксперта, это доказывает, что расправы носят систематический характер и одобряются высшим командованием.

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