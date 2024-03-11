Головне за день: Головнокомандувач ВМФ РФ відправили у відставку. Ситуація під Авдіївкою

Суспільство



Через низку рішень з боку Нересницької сільської громади Закарпатської області, без даху над головою залишаються жителі населених пунктів, будинки яких знищила РФ. З такою заявою виступив благодійний фонд Схід SOS.



У Маріуполі та інших населених пунктах окупованої частини Донецької області відбувається так зване «дострокове голосування на виборах президента Росії». За свідченням «виборчої комісії ДНР», явка за підсумками першого дня дострокового «голосування» становила лише 22,14%.



На фасаді школи №4 у Маріуполі окупанти відкрили меморіальну дошку російському генерал-майору Володимиру Фролову, який брав безпосередню участь у знищенні міста.



Головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку, повідомляє російське видання «Фонтанка» з посиланням на джерела. За інформацією видання, тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача призначено командувача Північного флоту РФ Олександра Моїсеєва.



Бойові дії



Президент України Володимир Зеленський заявив , що нинішня ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом зими.



П'ятеро людей поранено внаслідок удару по селищу Ханженково-Північний Радянського району окупованої Макіївки. Під завалами одного з дому опинилися п'ятеро людей, у тому числі дві дитини. Одного з дітей доправили до реанімації, троє постраждалих визначено до лікарні, одне перебуває на амбулаторному лікуванні. Пожежа, що спалахнула в будинку, загашена рятувальниками.



У Донецьку двоє цивільних постраждали внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з дрону.



Збройні сили Російської Федерації просунулися на Авдіївському напрямі Донецької області біля села Бердичі та в Орлівці, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті за 10 березня.

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