Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Главнокомандующего ВМФ РФ отправили в отставку. Ситуация под Авдеевкой

11 марта 2024, 23:07

Главное за день: Главнокомандующего ВМФ РФ отправили в отставку. Ситуация под Авдеевкой

Общество

Из-за ряда решений со стороны Нересницкой сельской общины Закарпатской области, без крова остаются жители населенных пунктов, дома которых уничтожила РФ. С таким заявлением выступил благотворительный фонд «Схід SOS».

В Мариуполе и других населенных пунктах оккупированной части Донецкой области проходит так называемое «досрочное голосование на выборах президента России». По свидетельству «избирательной комиссии ДНР», явка по итогам первого дня досрочного «голосования» составила лишь 22,14%.

На фасаде школы №4 в Мариуполе оккупанты открыли мемориальную доску российскому генерал-майору Владимиру Фролову, который принимал непосредственное участие в уничтожении города.

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, сообщает российское издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. По информации издания, временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

Боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация на фронте, намного лучше, чем была в течение зимы.

Пять человек ранены в результате удара по поселку Ханженково-Северный Советского района оккупированной Макеевки. Под завалами одного из дома оказались пять человек, в том числе два ребенка. Одного из детей доставили в реанимацию, трое пострадавших определены в больницу, один находится на амбулаторном лечении. Вспыхнувший в доме пожар потушен спасателями.

В Донецке двое гражданских пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на Авдеевском направлении Донецкой области возле села Бердычи и в Орловке, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете за 10 марта.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:07
Главное за день: Главнокомандующего ВМФ РФ отправили в отставку. Ситуация под Авдеевкой
17:54
В первый день «голосования на выборах президента РФ» на оккупированной части Донецкой области явка составила 22 процента
16:47
В оккупированном Донецке травмировались двое людей в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА
15:54
Оккупанты открыли в Мариуполе мемориальную доску убийце мирных жителей
13:26
На оккупированной Луганщине стартовало «досрочное голосование»
12:09
Оккупанты продвинулись возле сел Орловка и Бердычи на Авдеевском направлении — ISW
11:29
Россия производит втрое больше снарядов, чем США и Европа могут отправить Украине — CNN
08:03
Ночью Харьков был атакован ударными дронами, разрушены здания
07:35
Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию «Оскар»
23:25
Главное за сегодня: Взрыв авто сотрудника «ФСБ по ДНР». Началось голосование на «выборах» президента РФ
22:10
В Докучаевске взорвали автомобиль сотрудника «ФСБ по ДНР»
14:48
На оккупированной Донетчине началось «досрочное голосование»
09:57
Армия РФ замедлила продвижение на Авдеевском направлении: причины
23:05
Главное за день: Папа Римский предложил Украине «поднять белый флаг». Битва за Тоненькое
21:39
В Донецке в результате обстрела пострадали две девочки и мужчина
23:32
Главное за день: Взрыв в Мелитополе. Оккупанта, который расстрелял пленного бойца ВСУ, будут судить
22:14
Обстрел Донецка: без жертв, повреждены несколько частных домов
20:55
Годовщина митингов в Донецке за единую Украину, протесты в Мариуполе — новости оккупации ►
16:58
На оккупированных территориях Россия принудительно «паспортизировала» более 4 млн украинцев
13:25
Оккупанты жалуются, что командиры армии РФ расстреливают подчиненных
все новости
23:07
Главное за день: Главнокомандующего ВМФ РФ отправили в отставку. Ситуация под Авдеевкой
22:49
Путин может усилить мобилизацию после «выборов» — ГУР МОУ
22:08
Ситуация на фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев — Зеленский
21:19
Громада из Закарпатья блокирует эвакуацию людей с прифронтовых территорий — «Схід SOS»
20:39
Без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет возобновиться — Байден
19:38
Потопление кораблей РФ является «подготовительными мероприятиями» перед операцией в Крыму — Буданов
18:55
Пять человек пострадали в оккупированной Макеевке в результате удара, разрушены дома
18:08
Польша хочет увеличить количество американских военных на своей территории
17:54
В первый день «голосования на выборах президента РФ» на оккупированной части Донецкой области явка составила 22 процента
17:20
Украина хочет конфисковать имущество производителя российских «Кинжалов» и вертолетов
16:50
Польская полиция и протестующие останавливают автобусы с украинцами без объяснений
16:47
В оккупированном Донецке травмировались двое людей в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА
16:38
«Защита в три полосы протяженностью 2 тысяч км»: Зеленский сообщил о строительстве фортификаций
15:59
Два оккупанта пострадали в Белгородской области при атаке беспилотников
15:54
Оккупанты открыли в Мариуполе мемориальную доску убийце мирных жителей
15:30
Более 2000 семей в этом году смогут получить компенсацию на жилье: детали
15:07
Командир взвода в Днепре продал имущество подразделения на 400 тысяч гривен
13:40
Более тысячи уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году
13:26
На оккупированной Луганщине стартовало «досрочное голосование»
13:24
Летом Украина получит только шесть из 45 истребителей F-16, обещанных союзниками — NYT
все новости
ВИДЕО
Ирина Борзова народная депутатка ВРУ. Фото: кадр из видео Более 2000 семей в этом году смогут получить компенсацию на жилье: детали
11 марта, 15:30
Крупный пожар произошел на складе со стройматериалами в Подмосковье. Фото: Astra. В Подмосковье произошел масштабный пожар: загорелся склад стройматериалов
11 марта, 12:17
Военная разведка (ГУР), подготовка к высадке. Фото: кадр из видео Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму
11 марта, 09:25
Последствия атаки дронов на Харьков. Фото: прокуратура Ночью Харьков был атакован ударными дронами, разрушены здания
11 марта, 08:03
Последствия взрыва автомобиля в Докучаевске. Кадр из видео В Докучаевске взорвали автомобиль сотрудника «ФСБ по ДНР»
10 марта, 22:10
Последствия удара по колонне, в которой были пусковые установки ЗРК. Кадр из видео Россия уничтожила пусковые установки ПВО в Донецкой области. Возможно, ЗРК Patriot
10 марта, 10:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама