Главное за день: Главнокомандующего ВМФ РФ отправили в отставку. Ситуация под Авдеевкой

Общество



Из-за ряда решений со стороны Нересницкой сельской общины Закарпатской области, без крова остаются жители населенных пунктов, дома которых уничтожила РФ. С таким заявлением выступил благотворительный фонд «Схід SOS».



В Мариуполе и других населенных пунктах оккупированной части Донецкой области проходит так называемое «досрочное голосование на выборах президента России». По свидетельству «избирательной комиссии ДНР», явка по итогам первого дня досрочного «голосования» составила лишь 22,14%.



На фасаде школы №4 в Мариуполе оккупанты открыли мемориальную доску российскому генерал-майору Владимиру Фролову, который принимал непосредственное участие в уничтожении города.



Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, сообщает российское издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. По информации издания, временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.



Боевые действия



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация на фронте, намного лучше, чем была в течение зимы.



Пять человек ранены в результате удара по поселку Ханженково-Северный Советского района оккупированной Макеевки. Под завалами одного из дома оказались пять человек, в том числе два ребенка. Одного из детей доставили в реанимацию, трое пострадавших определены в больницу, один находится на амбулаторном лечении. Вспыхнувший в доме пожар потушен спасателями.



В Донецке двое гражданских пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона.



Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на Авдеевском направлении Донецкой области возле села Бердычи и в Орловке, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете за 10 марта.

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