Росіяни за два тижні боїв зазнали втрат, усі населені пункти залишилися під контролем України — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на полі бою. Фото: Сирський

Ситуація на сході України залишається складною, проте російським окупантам за два тижні боїв не вдалося окупувати жодного населеного пункту. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак усі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем», — зазначив він.



За словами Сирського, після детального аналізу та оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу було прийнято всі необхідні рішення щодо посилення резервів, боєприпасів, засобів РЕБ зазначених військових частин, що надалі забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.



«Загалом оперативна ситуація на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні події, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове та Роботине. Водночас, ймовірно, через високий рівень втрат активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилася», — заявив він.



Генерал додав, що це сталося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони цієї ділянки фронту, своєчасній заміні частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів.



Раніше ми писали, що комітет національної безпеки, оборони та розвідки щодня розглядає близько 300 правок до законопроекту про мобілізацію.