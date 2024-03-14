Сили ППО вночі знищили 22 дрона-камікадзе

У ніч проти 14 березня російські окупанти вкотре вдарили по Україні дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 22 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Вночі, російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 36 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БПЛА було знищено», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що окупанти завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова 14 березня. На цю хвилину без потерпілих. Є ушкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами продовжується.