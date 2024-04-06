Переселенці з інвалідністю отримають свої виплати з березня, навіть якщо заява буде опрацьована у травні

Переселенці, які мають інвалідність, отримають свої виплати з березня, навіть якщо заяву буде опрацьовано у травні. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



З 1 березня деяким категоріям переселенців, які отримували допомогу протягом року чи двох, виплати продовжать ще на 6 місяців.



Як зазначають в уряді, при автоматичному продовженні виплат особам з інвалідністю серед ВПО виникли технічні проблеми. Вони будуть вирішені найближчим часом.



Для майже 535 тисяч внутрішніх переселенців автоматично продовжили виплати. Насамперед це особи з інвалідністю 1 та 2 груп, а також пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує 9 444 грн.



Інші переміщені особи, які не входять до цих категорій, повинні були подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг.



196 тисяч сімей-ВПО вже звернулися до управління соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги. Протягом березня було опрацьовано та призначено виплати для 98 тисяч сімей (особових рахунків), тобто 181 тисячі осіб.



Решта звернень щодо продовження виплат від переселенців ще обробляються в управліннях соціального захисту. У разі перепризначення допомоги за цими заявами одержувачам у квітні нарахують виплати одразу за два місяці.



У Мінреінтеграції нагадали, що подати заяву на перепризначення виплат можна до 30 квітня. У такому разі виплати ВПО будуть нараховані з березня.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що в Україні розробили новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема, вони отримають субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років.



Також нещодавно журналістка «Новин Донбасу» опублікувала статтю — «Як і хто може отримувати виплати ВПО з 1 березня: поради юристів та правозахисників».