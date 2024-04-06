Переселенцы с инвалидностью получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае

Переселенцы, которые имеют инвалидность, получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



С 1 марта некоторым категориям переселенцев, которые получали помощь в течение года или двух, была продлена еще на 6 месяцев.



Как отмечают в правительстве, при автоматическом продлении выплат лицам с инвалидностью из числа ВПЛ возникли технические проблемы. Они будут решены в ближайшее время.



Около 535 тыс. внутренних переселенцев получили автоматическое продление выплат. Прежде всего это лица с инвалидностью 1 и 2 групп, а также пенсионеры, размер пенсий которых не превышает 9 444 грн.



Другие перемещенные лица, которые не входят в эти категории, должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или центры предоставления административных услуг.



196 тыс. семей-ВПЛ уже обратились в управления социальной защиты с заявлением о продлении выплаты помощи. Из них в течение марта было обработано и назначены выплаты для 98 тыс. семей (лицевых счетов), то есть 181 тысячи человек.



Остальные обращения о продлении выплат от переселенцев еще обрабатываются в управлениях социальной защиты. В случае переназначения помощи по этим заявлениям получателям в апреле начислят выплаты сразу за два месяца.



В Минреинтеграции напомнили, что подать заявление на переназначение выплат можно до 30 апреля. В таком случае выплаты ВПЛ будут начислены начиная с марта.



Ранее «Новостей Донбасса» писали, что в Украине разработали новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности, они получат субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируют в течение двух лет.



Также недавно журналистка «Новостей Донбасса» опубликовала статью — Как и кто может получать выплаты ВПЛ с 1 марта: совета юристов и правозащитников.