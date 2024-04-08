Реальна військова допомога Німеччини для України виявилася набагато меншою — BILD

Уряд Німеччини заявляє, що надав Україні військову допомогу на 28 млрд євро, пише німецьке видання BILD.



Депутат Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенс направив владі запит з вимогою пояснити ці цифри. З'ясувалося, що 3,4 млрд євро із цієї суми можуть бути повернуті із коштів ЄС.



Частина із 6 млрд євро, обіцяних на військову допомогу Києву, піде іншим країнам та на переозброєння Бундесверу. Парламентарій оцінює цю різницю ще у 2,6 млрд євро.



З урахуванням цих та інших обмежень виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд. Це на 23% менше, ніж запевняє влада (див. таблицю).

Військова допомога Німеччини для України

Гедехенс наполягає, що ці цифри перебільшені. Сюди входять суми, які обіцяно Україні на майбутнє аж до 2028 року. Незрозуміло, що станеться з цими грошима на той час.



Депутат вважає, що в реальності Києву поки передано лише 10,2 млрд євро від Берліна.



«Канцлер створює враження, що Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половини цієї суми, — заявив BILD Гедехенс. — Канцлер насамперед переймається підвищенням власного авторитету. І, на жаль, замало — Україною».



Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке називає ситуацію «креативом бухгалтерського обліку» та «зачарованими мільярдами».



Нагадаємо, Німеччина виділить новий пакет військової допомоги для України орієнтовною вартістю 500 мільйонів євро.