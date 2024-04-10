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Без допомоги Україна рухатиметься назад — Зеленський

10 квітня 2024, 22:07

Без допомоги Україна рухатиметься назад — Зеленський

Програти у війні з Росією можна, якщо втрачати території, відповідно втрачати і людей. А рухаючись крок за кроком назад, можна втратити державу. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час Дельфійського форуму.

«Що таке захищати свою державу та бути реальним щитом проти окупації РФ? Це дійсно союзницька допомога, і вона потрібна дуже. Це складно стояти та тримати ворога. Ще складніше відвойовувати вже окуповані території. Для цього потрібна єдність і потрібна зброя», — сказав президент.

За його словами, якщо у світі не буде єдності, якщо деякі лідери думатимуть, як обійти санкції, як залучити Росію до економічних проектів, які заморожені через війну, то втрачатимемо єдність.

«Що таке програти війну? Це територія та люди. Це люди насамперед. Коли хтось каже: терени не головне, головне люди. А хто мешкає на цій території? Живі люди!», - сказав президент.

Він уточнив, що втрачаючи території, доводиться втрачати насамперед людей. А це означає, що крок за кроком доведеться рухатися назад і означає втратити всю державу.

 

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