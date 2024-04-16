В окупованому Криму затримали чоловіка, який висловився проти війни в Україні

У тимчасово окупованому Криму, а саме у Сімферополі, було затримано місцевого жителя, який висловлювався проти війни в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.



Співробітники центру протидії екстремізму спільно з ФСБ затримали 50-річного жителя Сімферополя Миколу Мазанку.



За версією правоохоронних органів, мешканець Сімферополя «влаштував дискусії з сусідами на тему України», під час яких «висловлювався проти проведення СВО (повномасштабна війна – ред.), політики президента РФ, ображав армію».



Крім того, у його квартирі «було виявлено українську символіку» і нібито знайдено патрони. Наразі «вирішується питання про порушення кримінальної справи».



Раніше ми писали, що над окупованим Севастополем упав військовий літак. Відповідне відео публікують очевидці. На кадрах видно винищувач. Також видно парашут льотчика, який встиг катапультуватися.