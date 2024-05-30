На Харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Цибух

Ірина Цибух загинула на фронті Фото: Суспільне

Сьогодні стало відомо про смерть парамедикині «Госпітальєрів» і журналістки Ірини Цибух із позивним «Чека». Дівчина загинула на Харківському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри».



Ірині 1 червня мало б виповнитися 26 років, вона не дожила до свого дня народження три дні.

«Вчора (29 травня – ред.) під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – «Госпітальєрки» Ірини Цибух. У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося», — йдеться у повідомленні.



Довідка



Ірина Цибух народилася 1998 року у Львові, свого часу закінчила Національний університет «Львівська політехніка». У 2017 році приєдналася до команди «Суспільного», де працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала у життя грантові проєкти, знімала документальні фільми, була медіатренером. Крім того, Ірина реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донецької та Луганської областей. На початку повномасштабного вторгнення вступила до добровольчого батальйону та посіла позицію старшої екіпажу.

Разом із колегами Ірина здобула перемогу на конкурсі «Честь Професії» у 2021 році у категорії «Найкраща публіцистика в локальному медіа» та стала фіналісткою у номінації «Найкращий репортаж» 2018 року. У листопаді 2023-го отримала нагороду від Президента України – орден «За заслуги» ІІІ ступеня, а у березні 2024 року стала лауреатом премії «УП 100. Сила жінок».

«Хочу дітей. Хочу дім. Хочу садити помідори... але війну закінчити найважливіше», — зазначала Ірина раніше.