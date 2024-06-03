У понеділок, 3 травня, близько полудня у Костянтинівці Донецької області пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
На опублікованих світлинах видно стовп диму, що піднімається після вибуху.
Наголошується, що на цю годину подробиць події немає.
Нагадаємо, що співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вивезли та знешкодили дві російські авіабомби, які були виявлені на території міста Костянтинівка Донецької області.
Раніше повідомлялося, що 1 червня російські військові тричі намагалися наблизитись до Костянтинівки.
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