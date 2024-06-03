З Костянтинівки повідомили про вибух. Фото: Типова Костянтинівка

У понеділок, 3 травня, близько полудня у Костянтинівці Донецької області пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На опублікованих світлинах видно стовп диму, що піднімається після вибуху.

Наголошується, що на цю годину подробиць події немає.

Нагадаємо, що співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вивезли та знешкодили дві російські авіабомби, які були виявлені на території міста Костянтинівка Донецької області.

Раніше повідомлялося, що 1 червня російські військові тричі намагалися наблизитись до Костянтинівки.