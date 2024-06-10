В Україну з РФ вдалося повернути неповнолітню дівчину

В Україну вдалося повернути 17-річну дівчину, яку викрали та вивезли до Росії. Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.



«Незважаючи на низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду зустріч з мамою. Щасливі бути причетними до цієї неймовірної місії», — написав Кулеба у Facebook.

Раніше повідомлялося, що на підконтрольну територію України повернули ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій. Троє з них втратили батька — глава сімейства загинув після вибуху російського снаряда, що влучив у двір родини. Діти досі не вірять, що тата вже немає.