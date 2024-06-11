З окупованої Херсонщини на зруйнований міст вийшла жінка. Вона хоче потрапити в український Херсон

Жителька Херсонщини залишила окуповану територію. Фото:

Сьогодні, 11 червня, мешканка тимчасово захопленої території Херсонщини вирішила перейти на підконтрольну частину України, вона вийшла по зруйнованому мосту. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.



Як зазначається, жінка мешкала в окупованому місті Олешки, проте вирішила вийти на Антонівський міст, щоб її помітили Збройні сили України. Вона показала свій паспорт України на камеру дрона українських військових, далі її евакуювали до Херсона.



Українські військові, які несуть службу на цьому напрямі, підтвердили «Новинам Донбасу» правдивість інформації про жінку, яка, у такий спосіб, залишила окупацію.



Два прольоти Антонівського мосту зруйновані російськими військами під час відступу восени 2022 року. Тепер жінку, мабуть, забере на човні українська сторона.



Раніше ми писали, що селище в Донецькій області, яке постійно знаходиться під атакою армії РФ, залишила 98-річна жінка. Мешканка регіону пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного.



Також 88-річний пенсіонер залишив частково окуповане селище Очеретине, щоб не отримати громадянство РФ.