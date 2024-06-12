РФ завдала масованого удару по Україні: ППО збила майже всі російські цілі

Сьогодні вночі, 12 червня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«У ніч проти 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА», — написав він.



За уточненою інформацією, росіяни використали 30 засобів повітряного нападу:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – РФ.);

1 балістичну ракету «Іскандер-М» (з території Криму);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (з повітряного простору Тамбовської обл. – РФ.);

24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Внаслідок протиповітряного збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БПЛА типу Shahed-131/136.

ППО не вдалося збити лише ракету «Іскандер-М».



Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.



Раніше ми писали, що в ніч проти 12 червня Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Усі ворожі цілі знищені, руйнування у столиці не зафіксовані.