РФ завдала масованого удару по Україні: ППО збила майже всі російські цілі

Сьогодні вночі, 12 червня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
«У ніч проти 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА», — написав він.
За уточненою інформацією, росіяни використали 30 засобів повітряного нападу:
Внаслідок протиповітряного збито 29 повітряних цілей:
ППО не вдалося збити лише ракету «Іскандер-М».
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Раніше ми писали, що в ніч проти 12 червня Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Усі ворожі цілі знищені, руйнування у столиці не зафіксовані.
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