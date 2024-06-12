Через негоду відключення світла сьогодні розпочнуться пізніше — Укренерго

У середу, 12 червня, в Україні стабілізаційні відключення світла розпочнуться на дві години пізніше – з 19:00 замість 15:00. Про це сьогодні повідомило «Укренерго».

«Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень із 19:00 до 23:00. Причина — знеструмлення значної кількості споживачів через негоду», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що обмежень на енергоживлення для об'єктів критичної інфраструктури не буде.

Раніше повідомлялося, що 12 червня з 15:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла по всій Україні.